Έλληνας πιλότος γίνεται ξανά viral με τις ατάκες του – «Προσγειωσούλα αβαβά»

Ο Μανώλης Φουντουλάκης, ο viral Κρητικός πιλότος που θα θέλαμε να έχουμε οι περισσότεροι στις πτήσεις μας καθώς με τις χιουμοριστικές ατάκες του προσφέρει γέλιο.

Αυτή τη φορά ο πιλότος πήρε το μικρόφωνο και μιλώντας στους επιβάτες της πτήσης είπε αποθεώνοντας τον εαυτό του ξανά πως «είχαμε μια τέλεια πτήση. Και την κάναμε, προσγειωσούλα αβαβά».

Και συνεχίζει «είναι από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετά ακόμα ή αν ακούμπησες το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω ότι ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι αλλά την αλήθεια λέω, τι να κάνω; Ατσαλάκωτη ήρθατε».