Ελβετικό ιστιοφόρο έμεινε ακυβέρνητο στο Αιγαίο – Μεταφέρθηκε στην Κάλυμνο

Απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού αξιοπλοΐας
Ακυβέρνητο έμεινε ένα ιστιοφόρο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου Λέβιθα στο Αιγαίο λόγω βλάβης στο πηδάλιο. Στο σκάφος, σημαίας Ελβετίας, επέβαιναν τέσσερις Ελβετοί.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος καθώς και το Ρυμουλκό «ΠΟΘΗΤΟΣ ΙΙ», τα οποία εντόπισαν το ιστιοφόρο σκάφος στο Αιγαίο, με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους.

Το ιστιοφόρο ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλύμνου, συνοδεία πλωτού του Λιμενικού.

Από το Λιμεναρχείο, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού αξιοπλοΐας, ενώ από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

