Όλυμπος: Άφαντος παραμένει ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης – Σηκώθηκε drone για τον εντοπισμό του

Σε πλήρη εξέλιξη και σήμερα (21.05.2026) οι έρευνες των αρχών στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, ο οποίος αγνοείται από την Τετάρτη το απόγευμα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ορειβάτη ξεκινήσαν λίγο μετά τις 17:00, όταν οι γονείς του ειδοποίησαν τις Αρχές πως ο γιος τους είχε ενημερώσει ότι θα ξεκινήσει ανάβαση στον Όλυμπο αλλά μετά χάθηκαν τα ίχνη του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το προξενείο της Ισπανίας στην Ελλάδα και στη συνέχεια το προξενείο με τη σειρά ειδοποίησε την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Στο Όλυμπο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με τη συνδρομή της 2ης και η 8ης ΕΜΑΚ ενώ και εθελοντές συμμετέχουν στην μεγάλη επιχείρηση.

Για τον εντοπισμό του σηκώθηκε και drone.

Ο Ισπανός ορειβάτης αναμενόταν να επιστρέψει στην πατρίδα του σήμερα, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επιβιβάστηκε ποτέ στην πτήση.

Οι καιρικές συνθήκες στο βουνό είναι άσχημες, υπάρχουν ακόμα χιόνια, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν στα 2.400 μέτρα υψόμετρο.