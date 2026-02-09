Έμμα Καρυωτάκη: Αγανάκτηση από την μητέρα της για τις καθυστερήσεις στις δίκες – «Αντί να απονεμηθεί δικαιοσύνη, ταλαιπωρούμαστε»

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που η Έμμα Καρυωτάκη, άφησε την τελευταία της πνοή στη Θεσσαλονίκη, μετά από τροχαίο δυστύχημα, και η μητέρα της, Κέλλυ Καμπάκη συνεχίζει να βιώνει τον απόλυτο εφιάλτη, ζώντας ξανά και ξανά τον θάνατο του παιδιού της από την δίκη που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Αν και ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, που πήρε την ζωή από την 21χρονη φοιτήτρια, έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 16,5 χρόνων, η δίκη για την συνοδηγό του δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Υπενθυμίζεται πως η μητέρα της Έμμα Καρυωτάκη, έκανε μήνυση σε βάρος της 23χρονης για υπόθαλψη εγκληματία μιας και δεν σταμάτησαν όταν παρέσυραν την κοπέλα και τράπηκαν σε φυγή.

Η δίκη για την 23χρονη είχε προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αλλά πήρε αναβολή μιας και κρίθηκε ότι έπρεπε να περιμένει το αστικό δικαστήριο. Στη συνέχεια αποδείχθηκε όμως ότι το εν λόγω δικαστήριο ήταν αναρμόδιο για αυτήν την υπόθεση μιας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας είχε αλλάξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και η αρμοδιότητα του δικαστηρίου πέρασε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Η μητέρα της ξεσπά και καταγγέλλει αδιανόητες καθυστερήσεις για να βρει την δικαίωση που θέλει για το παιδί της.

«Έχουμε κάνει το Θεσσαλονίκη-Χανιά, όπως το Ομόνοια – Σύνταγμα», τονίζει χαρακτηριστικά η μητέρα της Έμμας στο ert news και υποστηρίζει ότι το δικαστήριο, που ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης, έπρεπε να είναι ενημερωμένο ότι είναι αναρμόδιο πριν καν σταλεί η κλήση για εκείνη τη δίκη.

«Καθυστερούν αντί να απονεμηθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο της κόρης μου και ταλαιπωρούμαστε εμείς» αναφέρει η γυναίκα. Επίσης, η ίδια μέσω του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας κ. Παπαδόπουλου κάνουν αίτηση για επανάληψη διαδικασίας όσον αφορά τις ποινικές ευθύνες της συνοδηγού, η οποία είχε απαλλαγεί από το κακούργημα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Επίσης, μηνύουν για ψευδορκία όσους έχουν καταθέσει, καλύπτοντας, όπως υποστηρίζουν, τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Υπενθυμίζεται πως η Έμμα Καρυωτάκη ήταν 21χρονη φοιτήτρια Κτηνιατρικής και έχασε τη ζωή της σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2022.