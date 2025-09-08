Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Έμπαινε σε επιχειρήσεις και απειλούσε με μαχαίρι εργαζομένους να του δώσουν τις εισπράξεις – Δείτε βίντεο ντοκουμέντα από τις ληστείες

Ο 32χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για τουλάχιστον 5 ληστείες - Αναζητείται ο συνεργός του
Κατάστημα
Η στιγμή που ο 32χρονος αδειάζει το ταμείο σε επιχείρηση στα Καμίνια

Ο φόβος και ο τρόμος των εργαζομένων και των επιχειρηματιών σε Καμίνια, Κορυδαλλό και Νίκαια, είχε γίνει ένας 32χρονος που «χτύπαγε» καταστήματα, άδειαζε τα ταμεία και το έβαζε στα πόδια. Ο δράστης συνελήφθη στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, κατηγορούμενος για ληστείες αλλά και για παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του, μετά από ληστεία που έκανε το πρωί εκείνης της ημέρας σε κατάστημα στα Καμίνια. Ο δράστης, κρατώντας μαχαίρι, απείλησε εργαζόμενη, πήρε τα λεφτά από το ταμείο και ξεκίνησε να τρέχει για να γλιτώσει τη σύλληψη. Μετά από καταγγελία που έγινε στις αρχές, αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον αναζητούν μέχρι που εν τέλει τον βρήκαν και τον συνέλαβαν.

Αποδείχθηκε από την έρευνα ότι συνολικά είχε ληστέψει τον τελευταίο μήνα 5 καταστήματα. Οι αστυνομικοί αναζητούν και τον συνεργό του.

Στην κατοχή του 32χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι καθώς και τα ρούχα που φορούσε όταν έκανε τις ληστείες.

Στα βίντεο ντοκουμέντα που έβγαλε στη δημοσιότητα το newsit.gr φαίνεται ο 32χρονος φορώντας μαύρα να στήνει καρτέρι έξω από κατάστημα. Όταν βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία, μπαίνει μέσα στην επιχείρηση και κρατώντας μαχαίρι απειλεί την εργαζόμενη που αναγκάζεται να του ανοίξει την ταμιακή μηχανή.

Τότε ο δράστης παίρνει τα χαρτονομίσματα και φεύγει ενώ η εργαζόμενη σε κατάσταση πανικού αρπάζει το κινητό της τηλέφωνο για να ειδοποιήσει την αστυνομία.

