Ένοπλες Δυνάμεις: Εντυπωσιακά πλήγματα αρμάτων μάχης, ελικοπτέρων και αεροσκαφών στην στρατιωτική άσκηση «Golden Sword-25»

Μαχητικά αεροσκάφη, drones, άρματα μάχης και ελικόπτερα είναι μερικά από τα μέσα που ανέπτυξαν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στην εντυπωσιακή στρατιωτική άσκηση «Golden Sword – Χρυσό Ξίφος 2025».

Στο Πεδίο Βολής και Ασκήσεων «Ασκού – Προφήτη» οι Ένοπλες Δυνάμεις έκαναν επίδειξη ισχύος με ακριβείς βολές επιθετικών ελικοπτέρων τύπου Apache και Kiowa Warrior, ενώ για ακόμα μια φορά έκαναν την εμφάνισή τους σμήνη από drones που πετούσαν επιβλητικά στην περιοχή.

Η «Golden Sword 2025» είναι στρατιωτική άσκηση τύπου πραγματοποιείται με πραγματικά πυρά και έχει ως στόχο την επαύξηση της διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας για να ανταποκριθούν σε κάθε είδους απειλή.

Κατά την διεξαγωγή της, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε σενάρια επιθετικών επιχειρήσεων τακτικού επιπέδου, καθώς και σε Επιχειρήσεις Ειδικών Δυνάμεων σε βάθος, με χρήση αλεξιπτωτιστών, με σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσής τους.

Στα εντυπωσιακά πλάνα παρουσιάζονται μερικά από τα αντικείμενα που εκτέλεσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις όπως:

Αεροπορικά πλήγματα ακριβείας από μαχητικά αεροσκάφη και επιθετικά ελικόπτερα

Χρήση drones για επιτήρηση, αναγνώριση και στοχοποίηση εχθρικών απειλών.

Βολές αρμάτων μάχης.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς