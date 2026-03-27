Ένοπλες Δυνάμεις: Καθορίστηκε με ΚΥΑ το κόστος και η υγειονομική δαπάνη που καταβάλλεται προκαταβολικά στα στελέχη

Στον καθορισμό του ύψους του κόστους και του ποσού της υγειονομικής δαπάνης που καταβάλλεται προκαταβολικά στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησαν με κοινή υπουργικοί απόφαση ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Συγκεκριμένα, για υγειονομική δαπάνη άνω των 300 ευρώ, πλέον, προκαταβάλλεται στα στελέχη που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, το σύνολο της σχετικής δαπάνης, αφαιρουμένου του ποσοστού συμμετοχής σε αυτή.

«Η προκαταβολική κάλυψη της υγειονομικής δαπάνης αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση στήριξης των ανθρώπων που υπηρετούν την πατρίδα, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και φροντίδας που οφείλει η Πολιτεία να τους παρέχει. Με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση, διασφαλίζουμε στην πράξη ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες υγείας, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των στελεχών μας», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η Κοινή Υπουργική Απόφασή μας, με την οποία προκαταβάλλεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων το σύνολο της υγειονομικής δαπάνης, αφαιρουμένου του ποσοστού συμμετοχής σε αυτή, εφόσον αυτή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ. Περιορίζουμε έτσι την οικονομική επιβάρυνση των στελεχών μας για υψηλές υγειονομικές δαπάνες, απλοποιούμε διαδικασίες και ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας για το προσωπικό μας», τόνισε από την πλευρά του ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης.

«Η απόφαση αυτή, η οποία είναι αποτέλεσμα του Ν.5195/2025 για την αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών, συνιστά ένα ακόμη βήμα που αυτή η κυβέρνηση και αυτή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κάνει για την αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», υπογράμμισε.

Πηγή: onalert.gr