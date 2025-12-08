Ένοπλες Δυνάμεις: Νέα ΚΥΑ για διανυκτέρευση φαρμακείων και κατ’ οίκον φάρμακα υψηλού κόστους

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6479/2025 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας, Θανάση Δαβάκη και Θανάση Πετραλιά, με την οποία ρυθμίζονται η διανυκτέρευση των Στρατιωτικών Φαρμακείων και η δυνατότητα κατ’ οίκον παραλαβής φαρμάκων υψηλού κόστους από το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό και τα προστατευόμενα μέλη τους.

Η απόφαση εντάσσεται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και στοχεύει στη βελτίωση των υγειονομικών υπηρεσιών προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδίως τις ευάλωτες ομάδες.

Όπως είχε τονίσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την παρουσίαση του ν. 5195/2025, στόχος είναι οι ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να διαθέτουν και τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας.

Δείτε αναλυτικά όσα αναφέρει το ΦΕΚ Β’ 6479/2025 εδώ.

Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Με την ΚΥΑ, η οποία απαρτίζεται από επτά (7) άρθρα, καθορίζονται η εκ περιτροπής διανυκτέρευση των Στρατιωτικών Φαρμακείων, τα κριτήρια, η χωρική αρμοδιότητα, το ωράριο εξυπηρέτησης και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους. Διευκρινίζεται ότι τα διανυκτερεύοντα Στρατιωτικά Φαρμακεία θα εξυπηρετούν όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τους λήπτες υγείας, χωρίς οποιοδήποτε χωρικό περιορισμό.

Αναλυτικότερα, στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι η εκ περιτροπής διανυκτέρευση των Στρατιωτικών Φαρμακείων καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Περαιτέρω, καθορίζονται οι προϋποθέσεις της κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους και η διαδικασία. Επίσης, στην ΚΥΑ ορίζονται τα κριτήρια της εκ περιτροπής διανυκτέρευσης των Στρατιωτικών Φαρμακείων, καθώς και το πρόγραμμα και το ωράριο διανυκτέρευσής τους.

Αναλυτικά

1. Τα Στρατιωτικά Φαρμακεία διανυκτερεύουν ανά τέσσερις (4) ημέρες εκ περιτροπής. Ο προγραμματισμός της διανυκτέρευσης τους, καταρτίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

2. Το ωράριο εξυπηρέτησης των ληπτών υγείας στη διανυκτέρευση των Στρατιωτικών Φαρμακείων είναι από Δευτέρα έως και Πέμπτη από 15:00 έως 07:00 της επομένης, για τις Παρασκευές από 15:00 έως και 08:00 του Σαββάτου, για Σάββατο – Κυριακή από 09:00 έως και 08:00 της επομένης ή 07:00 της επόμενης εργάσιμης.

3. Ο μέγιστος αριθμός διανυκτερεύσεων ανά Στρατιωτικό Φαρμακείο ανά ημερολογιακό μήνα είναι οκτώ (8).

Πηγή: OnAlert.gr