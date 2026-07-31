Ένοπλες Δυνάμεις: Νέο μηνιαίο επίδομα διοίκησης από 100 έως 500 ευρώ για περίπου 2.000 στελέχη

Με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στις 30 Ιουλίου 2026 από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την καταβολή του επιδόματος διοίκησης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Το επίδομα προβλέπεται από το νέο μισθολόγιο και θεσπίστηκε με τον νόμο 5265/2026 του ΥΠΕΘΑ.

Με το νέο αυτό επίδομα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην υλοποίηση ακόμη μίας δέσμευσης της «Ατζέντας 2030», αναγνωρίζοντας στην πράξη τις αυξημένες ευθύνες που έχουν τα στελέχη όλων των βαθμών τα οποία ασκούν καθήκοντα διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

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Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικό επίδομα διοίκησης για το στρατιωτικό προσωπικό που επιλέγεται και υπηρετεί σε θέσεις ευθύνης – διοίκησης όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών.

Το νέο επίδομα θα καταβληθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους, με ποσά που κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης. Από τους δικαιούχους, το 35% περίπου είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί, γεγονός που αναδεικνύει τη στόχευση του νέου επιδόματος, ώστε να αναγνωρίζεται η ευθύνη διοίκησης σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

Η απόφαση θα εφαρμοστεί για όλους τους δικαιούχους με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, υλοποιώντας τη σταθερή δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, όπως αυτή διατυπώθηκε στις διατάξεις του ν.5265/2026.

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Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», αναδεικνύοντας ως κορυφαίο παράγοντα το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων και αναγνωρίζοντας έμπρακτα την ανάληψη ευθύνης και την προσφορά των στελεχών τους προς την Πατρίδα.

Πηγή: OnAlert.gr