Κυψέλη: Θρίλερ με τη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα – Στο μικροσκόπιο οι «Αμερικανοί φίλοι»

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν το χρονικό των τελευταίων ημερών της ζωής της γυναίκας και να εντοπίσουν τα πρόσωπα που ενδεχομένως συνδέονται με τον θάνατό της.

H 38χρονη Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου, έχοντας ταξιδέψει από τις ΗΠΑ μέσω Εδιμβούργου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά φιλοξενήθηκε σε φιλικό σπίτι στο Κερατσίνι, όπου διέμενε με ένα ζευγάρι Ελλήνων. Οι δύο φίλοι της κατέθεσαν στις Αρχές ότι στις 15 Ιουλίου η γυναίκα τούς ενημέρωσε πως θα έφευγε για την Κυψέλη, προκειμένου να συναντήσει γνωστούς της από τις ΗΠΑ.

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Οι αστυνομικοί έχουν ήδη εξετάσει τα άτομα που τη φιλοξενούσαν και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκύπτουν στοιχεία που να τους συνδέουν με τον θάνατό της. Πλέον, το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται στην αναζήτηση των ανθρώπων που η 38χρονη φέρεται να επρόκειτο να συναντήσει στην περιοχή της Κυψέλης.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός της γυναίκας να μεταφέρθηκε στο σημείο στις 18 Ιουλίου λίγες ώρες πριν από τον εντοπισμό της. Ο άστεγος που την εντόπισε ανέφερε στους αστυνομικούς ότι χρησιμοποιούσε συχνά το συγκεκριμένο σημείο και πως η βαλίτσα δεν βρισκόταν εκεί στις 15 και 16 Ιουλίου.

Το στοιχείο αυτό οδηγεί τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι η σορός μεταφέρθηκε στο σημείο πιθανότατα στις 17 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από τον εντοπισμό της. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το άτομο ή τα άτομα που μετέφεραν τη βαλίτσα να κατοικούν σχετικά κοντά στην περιοχή.

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Εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ γίνονται έρευνες σε ξενοδοχεία και καταλύματα τύπου AirBnB γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός, προκειμένου να εντοπιστούν κινήσεις ή πρόσωπα που μπορεί να σχετίζονται με την υπόθεση.

Τα μηνύματα από το κινητό

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο κινητό τηλέφωνο της 38χρονης, το οποίο παραμένει άφαντο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο κάποιος άλλος να χρησιμοποίησε τη συσκευή μετά τον θάνατό της, προκειμένου να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η γυναίκα ήταν ακόμη ζωντανή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, η οικογένειά της λάμβανε για μέρες μηνύματα στα οποία αναφερόταν ότι ήθελε να μείνει μόνη της για ένα διάστημα. Ένα μήνυμα προς την Ελληνίδα φίλη της φέρεται να ανέφερε: «Χρειάζομαι λίγο χρόνο, θα πάω σε ένα ελληνικό νησί».

Οι αστυνομικοί διερευνούν αν τα μηνύματα αυτά εστάλησαν πράγματι από την ίδια ή αν χρησιμοποιήθηκαν από άλλο άτομο για να καθυστερήσει η δήλωση εξαφάνισης. Παράλληλα, τα δεδομένα της συσκευής φέρεται να δείχνουν παρουσία στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και κοντά στην Κυψέλη μετά την εξαφάνισή της.

Η αιτία θανάτου της 38χρονης δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. Η αρχική εξέταση της σορού δεν έδειξε εμφανή τραύματα ή σημάδια πάλης, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα δεν προέκυψαν ενδείξεις στραγγαλισμού ή χτυπημάτων στο κεφάλι.

Η οικογένειά της, πάντως, παραμένει συγκλονισμένη από την τραγική κατάληξη. Η θεία της, Άν Μπάνγκαμ, δήλωσε: «Είναι φρικτό. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ήταν μια όμορφη, αγαπητή και καλή νεαρή γυναίκα».