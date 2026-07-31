Ελλάδα

Φωτιά στις φυλακές Κορυδαλλού: Πυκνοί καπνοί βγαίνουν μέσα από τα κελιά – Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα

Πληροφορίες αναφέρουν πως κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα με αποτέλεσμα γρήγορα η πτέρυγα να γεμίσει με καπνό
Φωτιά στις φυλακές Κορυδαλλού
Φωτιά στις φυλακές Κορυδαλλού
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Κορυδαλλού το πρωί της Παρασκευής (31.7.26) καθώς ξέσπασε φωτιά με πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από τα παράθυρα των θαλάμων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ ισχυρές δυνάμεις της περιοχής κατευθύνονται προς τις φυλακές Κορυδαλλού.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, νωρίτερα κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα και άρχισαν να πετούν διάφορα αντικείμενα από τα κάγκελα.

Γρήγορα πυκνοί καπνοί γέμισαν την πτέρυγα, ενώ δεκάδες πυροσβεστικά βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
105
105
94
75
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά: Χιλιάδες ταξιδιώτες φεύγουν για τα νησιά – Προβλήματα λόγω ακύρωσης δρομολογίου
Η έξοδος των αδειούχων κορυφώνεται, με μεγάλες ουρές στις πύλες επιβίβασης αλλά και προβλήματα στα δρομολόγια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών
Λιμάνι του Πειραιά 15
Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο – Ακυρώθηκε δρομολόγιο από Πειραιά
Στο λιμάνι του Πειραιά η αναχώρηση κάθε πλοίου αποφασίζεται κατά περίπτωση από τον πλοίαρχο, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την ασφαλή εκτέλεσή τους, ενώ ήδη έχουν ακυρωθεί δρομολόγια
κύματα
Μηνύματα του 112 στη Βοιωτία για εκκένωση περιοχών - Φωτιά κοντά στις Μυκήνες, βελτιωμένη η εικόνα στην Αχαΐα, μαίνεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο
Καλύτερη είναι και η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάλυμνο και Άνδρο, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές
Σπαρακτικές εικόνες από τις φωτιές (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 24
Newsit logo
Newsit logo