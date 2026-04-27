Αγρίνιο: Νεκρός ο 67χρονος οικοδόμος που έπεσε στο κενό

Τραγικό θάνατο βρήκε 67χρονος οικοδόμος κατά τη διάρκεια της εργασίας του κοντά στην διασταύρωση των οδών Λαμπέτη και Σεφέρη στο Αγρίνιο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, ο άτυχος οικοδόμος βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής στο Αγρίνιο όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 67χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.