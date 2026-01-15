Ελλάδα

«Ενοχλημένη» η Τουρκία από την άφιξη του «Κίμωνα»: Αεροσκάφη της έκαναν 3 παραβιάσεις στο Αιγαίο

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες
αεροσκάφος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι γείτονες φαίνεται να «ενοχλήθηκαν» από την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» και η Τουρκία με τη γνωστή πρακτική της, πραγματοποίησε παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Η Τουρκία πραγματοποίησε συγκεκριμένα 3 παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο, στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ένα τουρκικό UAV και ένα αεροσκάφος τύπου CN-235 πέταξαν σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στο FIR Αθηνών χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδιο πτήσης, καταγράφοντας 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ελλάδα
