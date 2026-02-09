Ελλάδα

Ένοχος με οριακή πλειοψηφία γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και απόπειρες βιασμού – Ξέσπασαν σε κλάματα οι καταγγέλουσες

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε τα πάντα, ισχυριζόμενος πως για όλα φταίνε οι «φασαίοι» που υποστηρίζουν τις καταγγέλλουσες
δικαστήριο
Αίθουσα δικαστηρίου / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Με οριακή πλειοψηφία 4-3 καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, γνωστός 43χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και απόπειρα βιασμού σε βάρος δύο γυναικών. Η πλειοψηφία των δικαστών δεν ακολούθησε την εισαγγελική αγόρευση, με βάση την οποία ζητήθηκε η απαλλαγή του κατηγορούμενου λόγω αμφιβολιών.

Το δικαστήριο χορήγησε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και τον καταδίκασαν σε 4 χρόνια φυλάκιση με αναστολή. Οι δικαστές που μειοψήφισαν και είχαν την άποψη ότι έπρεπε να κηρυχθεί αθώος ο ηθοποιός, είναι ο Πρόεδρος της έδρας και δύο εκ των ενόρκων. Οι δύο καταγγελουσες γυναίκες, στο άκουσμα της απόφασης ξέσπασαν σε κλάματα.

Η εισαγγελική λειτουργός, στην πρότασή της, είχε επικαλεστεί κενά και αντιφάσεις  στις καταγγελίες σε βάρος του ηθοποιού και εξέφρασε τις αμφιβολίες της για τις πράξεις που του καταλογίζονται τον Αύγουστο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2012. Η ίδια στην αγόρευση της προηγούμενης εβδομάδας, είχε μιλήσει για «πράξεις που ούτως ή άλλως, γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες», εξηγώντας πως «απουσιάζουν  ευρήματα και  ιατροδικαστικές  στην περίπτωση που καταγγελθούν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ανάμεσα στους μάρτυρες που κατέθεσαν στο δικαστήριο, ήταν η γυναίκα του διάσημου Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργου Λάνθιμου, ο οποίος έδωσε επανειλημμένως το «παρών» στη δίκη.

Τι είπε στην απολογία του ο κατηγορούμενος ηθοποιός

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος πριν από  λίγες ημέρες στην απολογία του είχε αρνηθεί τα πάντα, ισχυριζόμενος πως για όλα φταίνε οι «φασαίοι» που υποστηρίζουν τις καταγγέλλουσες. «Δεν είναι τυχαίο ότι όλους αυτούς εδώ τους λένε φασαίους τώρα είναι η φάση του metoo και εδώ μέσα είναι όλοι φασαίοι. Εγώ όμως δεν πάω, με τη φάση πάω με τα πιστεύω μου και τις αξίες μου….Όλο αυτό έγινε για το metoo, ήθελαν τη λάμψη και μου κατέστρεψαν τη ζωή….Δεν έχω τίποτα πια, θα πουλήσω το σπίτι μου, μου τελείωσαν τα λεφτά τόσα χρόνια που υπάρχει αυτή η ιστορία. Έχω δυο γονείς άρρωστους, δεν το άντεξαν όλο αυτό», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο κατηγορούμενος.

