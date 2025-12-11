Ελλάδα

Ένταση στην Καβάλα: Διαμαρτυρία αγροτών με άχυρα, γάλα, ντομάτες και σταφύλια

Οι αγρότες του νομού απέκλεισαν σήμερα την αντιπεριφέρεια και την ΑΑΔΕ
Αγρότες
Οι αγρότες ρίχνουν άχυρα στην εφορία στην Καβάλα / Center TV

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στα μπλόκα των αγροτών, με πολλούς από αυτούς να μη μένουν μόνο στο κλείσιμο των δρόμων, αλλά να δείχνουν την αγανάκτησή τους με πολλούς τρόπους.

Στην Καβάλα, οι αγρότες του νομού, εκτός από τα μπλόκα, απέκλεισαν σήμερα το πρωί της Πέμπτης 11.12.2025 το κτίριο της αντιπεριφέρειας και της ΑΑΔΕ.

Όπως φαίνεται και στο βιντεο, αμπελουργοί, μελισσοκόμοι και αγρότες απέκλεισαν την περιφέρεια, ρίχνοντας γάλα και άχυρα στην πόρτα του κεντρικού κτιρίου.

 

Οι αγρότες διαμαρτυρόμενοι απέκλεισαν σήμερα τα δύο κτίρια και διαμαρτύρονται πετώντας ντομάτες και σταφύλια, καίγοντας άχυρα και σπρώχνωντάς τα μέσα στα κτίρια, αλλά και ρίχνοντας γάλα, ντομάτες και σταφύλια.

Αγρότες
Οι αγρότες ρίχνουν άχυρα στην αντιπεριφέρεια στην Καβάλα
Αγρότες
Οι αγρότες ρίχνουν άχυρα στην αντιπεριφέρεια στην Καβάλα
Αγρότες
Οι αγρότες ρίχνουν άχυρα στην αντιπεριφέρεια στην Καβάλα

Εντείνονται οι κινητοποιήσεις

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων στα μπλόκα κλιμακώνονταιΤο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο χώρο του επιβατικού σταθμού, όπου αποφάσισε για την προσεχή Παρασκευή (12/12) η γενική συνέλευση του αγροτικού μπλόκου στα διόδια των Νέων Μαλγάρων είναι ενδεικτικό των προθέσεών τους.

Σημείο συγκέντρωσης για όλους ορίστηκε η είσοδος των διοδίων Ν. Μαλγάρων στις 10:00 το πρωί της ίδιας ημέρας και από εκεί οι συμμετέχοντες θα κινηθούν σε κοινή πορεία προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική κινητοποίηση.

Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στην οποία θα συμμετέχουν το Συντονιστικό των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης  και ο Περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης.  

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
202
82
82
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βρέθηκαν και άλλα όπλα το σπίτι του ενός συλληφθέντα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα
Ο συγκεκριμένος άνδρας κατηγορείται και για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιάννη Λάλα - Φωτογραφία με το λευκό Yaris που χρησιμοποίησαν για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου
Όπλα
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος ακινητοποίησε σκύλο με χαρτοταινία και τον έθαψε ζωντανό
Ο σκύλος τελικά σώθηκε και στον 90χρονο που συνελήφθη επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.300 ευρώ - «Το έκανα για να μην υποφέρει», είπε ο ηλικιωμένος
Σκύλος
Ανανεώθηκε πριν 19 λεπτά
8
Οδηγίες σε Έλληνες γονείς μετά την αποκάλυψη για το σπέρμα Δανού δότη με γονίδιο καρκίνου – 18 τα παιδιά στην Ελλάδα, 11 οι οικογένειες
Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη χώρα μας έχουν γεννηθεί 18 παιδιά με γεννητικό υλικό του εν λόγω δότη, ενώ υπάρχουν οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά
Ποδαράκια μωρού
Newsit logo
Newsit logo