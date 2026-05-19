Έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια: Εκκενώθηκαν επιχειρήσεις και σχολεία – Οσμή και σε άλλες περιοχές

Έντονη ανησυχία έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες (19.05.2026) σε κατοίκους και εργαζόμενους σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου της Αττικής και κυρίως σε Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μυρωδιά του αερίου πρωτοεμφανίστηκε στις 12:00 το μεσημέρι και είναι τόσο έντονη που ήδη που εκκενώθηκαν προληπτικά γραφεία και επιχειρήσεις σε Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα, ενώ ακόμα αναζητείται η αιτία που το έχει προκαλέσει όλο αυτό.

Οι αρχές προχώρησαν και σε εκκένωση σχολείων, ενώ συνιστάται οι κάτοικοι των περιοχών που είναι έντονη η οσμή, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα. Υπάρχουν αναφορές πως έντονη μυρωδιά υπάρχει και σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη και Πειραιά.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας (14.35) δεν έχει εντοπιστεί ακόμα η πηγή του προβλήματος. Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές. Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Ο δήμαρχος Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος είπε στο ΕΡΤnews ότι «το ίδιο είχε συμβεί και πριν από ένα μήνα. ‘Έχω μιλήσει με φυσικό αέριο και πυροσβεστική και δεν έχουν απάντηση. Η μυρωδιά είναι σε πολλές περιοχές και εκτείνεται σε όλο το παραλιακό μέτωπο».

Πρόσθεσε ότι: «Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να ψάξουν προς την θάλασσα. Υπάρχουν πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο».

Η αναστάτωση είναι μεγάλη καθώς περνά η ώρα και ακόμη δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της έντονης οσμής.

Ανακοίνωση για το περιστατικό έβγαλε και ο δήμος Νέας Σμύρνης στην οποία αποσαφηνίζεται ότι η έντονη μυρωδιά στα Νότια Προάστια και σε άλλες περιοχές της Αττικής, δεν προέρχεται από διαρροή αερίου.

«Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

Κάτοικος της περιοχής μίλησε στο Orange Press Agency για τη χαρακτηριστική δυσοσμία πως έγινε πιο έντονη κατά τις 12 και πως κατά διαστήματα υποχωρεί και επανέρχεται και πως «μύριζε έντονα». Μια γυναίκα που διαμένει στην πολυκατοικία του, είπε ότι «κάτι μυρίζει, κάτι καίγεται», ενώ μια άλλη ένοικος εμφάνισε ζαλάδες. «Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε συμβεί, δεν ξέρω» προσέθεσε, αναζητώντας απαντήσεις.