ΕΟΔΥ: Νέα διασπορά του κορονοϊού, με τρεις θανάτους και μία διασωλήνωση σε μία εβδομάδα

Σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού καταγράφει και πάλι η Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τη σύνοψη των επιδημιολογικών δεδομένων για την εβδομάδα από 28 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου, από τον ΕΟΔΥ, εντοπίστηκε νέα διασπορά κορονοϊού.

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει μετά την εβδομάδα 20/2025 σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Την εβδομάδα 31/2025 παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την

προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει μετά την εβδομάδα 20/2025 σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές

εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Την εβδομάδα 31/2025, παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Κορονοϊός – COVID

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια, παρουσιάζει σταδιακή ανοδική τάση από την αρχή του καλοκαιριού, κινούμενη σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδo πέρσι.

Ο αριθμός νέων εισαγωγών παρουσιάζει αύξηση κατά τις τελευταίες εβδομάδες, κυμαινόμενος προς το παρόν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την εβδομάδα 31/2025 καταγράφηκαν 189 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 112.

Από την αρχή του καλοκαιρού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 31 καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και τρεις νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 31/2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 401.

Η γονιδιωματική ανάλυση τριών δειγμάτων, με ημερομηνίες λήψης εντός της εβδομάδας 28/2025 και 30/2025, ανίχνευσε στέλεχος XFG στα δύο εκ των τριών (το ένα δείγμα έχει ημερομηνία λήψης δείγματος εντός της εβδομάδας 28/2025 και το άλλο εντός της εβδομάδας 30/2025), ενώ στο τρίτο δείγμα ανιχνεύτηκε το στέλεχος NB.1.8.1 (ημερομηνία λήψης δείγματος εντός της εβδομάδας 28/2025). Τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG αναγνωρίστηκαν στα τέλη Ιουνίου ως στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring – VUM) από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO-EURO). Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου για κανένα από τα δύο στελέχη. Αναμένονται στο προσεχές διάστημα επιπλέον αναδρομικά αποτελέσματα δειγμάτων γονιδιωματικής ανάλυσης.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας έντονα αυξητική τάση. Στην πλειονότητα των ελεγχθεισών περιοχών, το φορτίο βρίσκεται σε χαμηλά ή μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτες αυξητικές τάσεις.

Γρίπη

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσιάζει αύξηση μετά την εβδομάδα 27/2025, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το επιδημικό όριο της εποχικής δραστηριότητας (10%). Η θετικότητα στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Μετά την εβδομάδα 20/2025 καταγράφονται σποραδικά μόνο κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης ή/και θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Κατά την εβδομάδα 31/2025 καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2024 έως την εβδομάδα 31/2025 έχουν καταγραφεί 194 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 85 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Από την εβδομάδα 01/2024 έως την εβδομάδα 31/2025, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 146.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2024 έως και την εβδομάδα 31/2025, μεταξύ 5.909 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), έχουν ανευρεθεί 881 (15%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 868 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με 556 (64%) να ανήκουν στον τύπο Α και 312 (36%) στον τύπο Β.

Από τα 520 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 268 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 252 στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Μετά την εβδομάδα 20/2025, η δραστηριότητα του RSV βρίσκεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI), με καταγραφή μόνο σποραδικών θετικών

δειγμάτων.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη COVID19 να υπερτερεί έναντι της γρίπης. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα στοιχεία δύνανται να τροποποιηθούν με την ενσωμάτωση δεδομένων που δηλώνονται αναδρομικά.

Πηγή: Iatropedia.gr