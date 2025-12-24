Ελλάδα

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες φαρμάκου για την ακμή

Ο ΕΟΦ καλεί την προμηθεύτρια εταιρεία να μεριμνήσει προκειμένου να αποσύρει τα προϊόντα από την αγορά
ΕΟΦ
EUROKINISSI / Φωτογραφία Γεωργία Παναγοπούλου

Στην ανάκληση ενός από τα πλέον γνωστά φάρμακα για τη θεραπεία της ακμής προχώρησε ο ΕΟΦ την Τετάρτη (24.12.2025).

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ γνωστοποιεί ότι ανακαλεί παρτίδες του φαρμακευτικού προϊόντος ERYTIN ACN (4+0.025)%W/V CUT.SOL, οι οποίες περιέχουν τη δραστική α’ ύλη Erythromycin παραγωγής του εργοστασίου SM BIOMED SDN BHD Μαλαισίας, λόγω ανάκλησης του Πιστοποιητικού CEP του παραγωγού. 

Στην ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Αποφασίζουμε την ανάκληση των παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος ERYTIN ACN (4+0.025)%W/V CUT.SOL του συνημμένου πίνακα Ι, που περιέχουν τη δραστική α’ ύλη Erythromycin παραγωγής του εργοστασίου SM BIOMED SDN BHD Μαλαισίας, λόγω ανάκλησης του Πιστοποιητικού CEP του παραγωγού. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας και με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προέβη η DOCPHARMA AE. Η εταιρεία DOCPHARMA AE οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να αποσύρει τα προϊόντα από την αγορά.

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».

ΕΟΦ

Πίνακας Ι: Παρτίδες επηρεαζόμενων προϊόντων

