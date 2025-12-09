Ελλάδα

ΕΟΠΠΥ: Στη φυλακή ο 34χρονος φαρμακοποιός που φέρεται αρχηγός του κυκλώματος με τις χιλιάδες πλαστές συνταγές

Η δράση της ομάδας απατεώνων αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης σε Αττική, Φθιώτιδα και Πιερία
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του την Τρίτη (09.12.2025) ο 34χρονος φαρμακοποιός που θεωρείται ηγετικό στέλεχος κυκλώματος που εξέδιδε χιλιάδες πλαστές συνταγές ζημιώνοντας τον ΕΟΠΥΥ με ποσά τα οποία εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 400 χιλιάδες ευρώ.

Για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαπάτησε τον ΕΟΠΥΥ απολογήθηκε και η 29χρονη σύζυγος του φαρμακοποιού, ειδικευόμενη γιατρός στο επάγγελμα, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Στη δισκογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση αναφέρεται ότι τα μέλη του κυκλώματος, στο οποίο μετείχαν γιατροί, κάποιοι εκ των οποίων ειδικευόμενοι, εντόπιζαν τα ΑΜΚΑ που θα χρησιμοποιούσαν και εξέδιδαν ψευδείς συνταγές. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγογραφήσεις στο φαρμακείο του 34χρονου και εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Η δράση της ομάδας απατεώνων αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης σε Αττική, Φθιώτιδα και Πιερία.

