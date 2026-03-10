Επαναπατρισμοί από Μέση Ανατολή: Στους 1.039 οι πολίτες που επέστρεψαν, πρόβλεψη και για κατοικίδια

Με μισθωμένες πτήσεις και στρατιωτικά αεροσκάφη συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή, ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, στις ειδικές πτήσεις προβλέπεται, υπό συγκεκριμένους όρους, και η δυνατότητα μεταφοράς κατοικιδίων. Ήδη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στην Ελλάδα 1.039 άτομα.

Το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού θα συνεχιστούν για όσο διάστημα απαιτηθεί και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες στην περιοχή. Η διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά, καθώς ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των πτήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη μεταφορά κατοικιδίων ζώων, ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς από όσους επιδιώκουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Το υπουργείο Εξωτερικών διευκρινίζει ότι τηρείται αυστηρά η πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας σε ό,τι αφορά τους όρους ναύλωσης των ειδικών πτήσεων επαναπατρισμού και ότι η δυνατότητα μεταφοράς κατοικιδίου προβλέπεται ρητά στους σχετικούς όρους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού πραγματοποιούνται κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών και υπό τον συντονισμό της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες πρεσβείες και τις προξενικές αρχές. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η ασφαλής και σταδιακή απομάκρυνση των πολιτών από τις πληγείσες περιοχές, με βάση τα διαθέσιμα περιθώρια που επιτρέπουν οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες ασφαλείας.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει ότι όσοι πολίτες επιθυμούν να επαναπατριστούν θα πρέπει, ως πρώτο βήμα, να εγγράφονται στην ειδική πλατφόρμα εγγραφής Ελλήνων πολιτών που αντιστοιχεί στη χώρα όπου βρίσκονται. Η ενημέρωση για τη μετακίνησή τους προς την Ελλάδα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επαναπατρισμού, γίνεται στη συνέχεια από τα κατά τόπους προξενεία ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.