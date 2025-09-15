Επεισοδιακή καταδίωξη στην Καλλιθέα: Ένας 16χρονος πέρασε έξι κόκκινα, έπεσε από τη μηχανή και πήγε να ξεφύγει πεζός

Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη στην Καλλιθέα με πρωταγωνιστή έναν 16χρονο που είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα και οδηγούσε μια κλεμμένη μηχανή φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου όταν σήμανε συναγερμός στις Αρχές και ακολούθησε τρελή καταδίωξη στην Καλλιθέα για την σύλληψη του 16χρονου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 15:30 όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν την ύποπτη μοτοσυκλέτα να κινείται στη λεωφόρο Θησέως, στο ύψος των Αγίων Πάντων.

Έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει προκειμένου να τον ελέγξουν, ωστόσο εκείνος δεν υπάκουσε κι ανέπτυξε ταχύτητα. Οι αστυνομικοί άρχισαν να τον καταδιώκουν τους εμπλεκόμενους να καταλήγουν στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ηρακλέως.

Εκεί ο ανήλικος χάνει τον έλεγχο της μηχανής, πέφτει στο έδαφος και προσπαθεί να διαφύγει πεζός. Οι αστυνομικοί τον κυνηγούν και τελικά καταφέρνουν να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες στην αυλή ενός σπιτιού. «Είδα το δράστη να έρχεται ανάποδα από την οδό Σόλωνος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτρεχε πολύ γρήγορα, ενώ τον ακολουθούσαν τα περιπολικά. Έπεσε από το μηχανάκι και πήγε να ξεφύγει πεζός. Πηδούσε από φράκτη σε φράκτη, ωστόσο οι αστυνομικοί τον περικύκλωσαν και τελικά τον έπιασαν», λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως προέκυψε ο 16χρονος που κατηγορείται για κλοπή είναι σεσημασμένος, ενώ είχε αποφυλακιστεί από το σωφρονιστικό ίδρυμα της Κασσαβέτειας τον περασμένο Ιούλιο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο Ρουμάνος κατηγορούμενος που είχε κλέψει τη μηχανή από το Μοσχάτο παραβίασε έξι κόκκινα, με τις αρχές να του βεβαιώνουν και πρόστιμα συνολικού ύψους 5.000 ευρώ.