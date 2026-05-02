Περιστέρι: Άγρια συμπλοκή 10 ανηλίκων – Τραυματίστηκαν δύο 15χρονοι

Δύο νεαροί τραυματίστηκαν έπειτα από συμπλοκή μεταξύ τουλάχιστον 10 ανηλίκων που σημειώθηκε στο Περιστέρι.

Η συμπλοκή καταγράφηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Πρωτομαγιάς (01.05.2026) στην οδό Αϊδινίου, έπειτα από σήμα που έλαβε το κέντρο της Ελληνική Αστυνομία για επεισόδιο μεταξύ των ανηλίκων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στους ανήλικους προτάθηκε η διακομιδή τους σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ωστόσο οι ίδιοι αρνήθηκαν.

Οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή πριν την άφιξη των αρχών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό τους και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Στο σημείο όπου έγινε η συμπλοκή, υπάρχουν καταστήματα, με τους καταστηματάρχες και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά να φαίνονται φοβισμένοι από το περιστατικό.