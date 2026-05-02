ΥΠΑ για το ατύχημα στον Άραξο: Διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού με τους τραυματίες δημοσιογράφους

Τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους που τραυματίστηκαν, αλλά και σε όσους κινδύνευσαν την Πρωτομαγιά στον Άραξο, στην προσπάθειά τους να καλύψουν την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI, εκφράζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) με ανακοίνωσή της το Σάββατο (02.05.2026).

Στην ανακοίνωσή της για το ατύχημα στον Άραξο η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του συγκεκριμένου αεροδρομίου διερευνά το συμβάν, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος.

«Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Αράξου, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν και σε όσους κινδύνευσαν στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI.

Άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος».