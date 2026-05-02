Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες ακόμα και στην Αττική, άνεμοι 9 μποφόρ και χιόνια στα ορεινά

«Άρωμα» χειμώνα θα έχει ο καιρός αύριο Κυριακή (03.05.2026) σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει και νέα πτώση. Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν ξανά, ενώ οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα ηπειρωτικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και απο το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Στη Θράκη νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Από το βράδυ γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Μετά το απόγευμα βαθμιαία βελτίωση.

Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βελτίωση από το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες που τη νύχτα στις Κυκλάδες θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Από το βράδυ στα βόρεια βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και από το βράδυ στα νότια πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.