Έπεσε δέντρο στην Ερμού: Σφοδροί άνεμοι σφυροκοπούν την Αθήνα

Από τύχη δεν τραυματίστηκε κανένας περαστικός το πρωί της Πέμπτης (07.08.2025) στην Ερμού. Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην Αθήνα, ένα μεγάλο δέντρο έσπασε και έπεσε με δύναμη στο έδαφος.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 09:30 το πρωί, την ώρα που πολλοί πολίτες διασχίζουν την Ερμού είτε για τα ψώνια τους είτε για να πάνε στις δουλειές τους. Οι σφοδροί άνεμοι που σφυροκοπούν (και) την Αθήνα, είχαν ως αποτέλεσμα να ρίξουν το δέντρο που βρίσκεται έξω από κατάσταση στη συμβολή της οδού με την Ευαγγελίστρια.

Το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα στον κουλουρτζή που βρίσκεται στο σημείο, ενώ από τον δρόμο εκείνη την ώρα περνούσε και μια τουρίστρια που τρόμαξε και απομακρύνθηκε γρήγορα.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ, ενώ το δέντρο αναμένεται να απομακρυνθεί από συνεργείο του δήμου Αθηναίων.