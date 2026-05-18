Το ΣτΕ ζητά από την ΕΥΠ τον φάκελο παρακολούθησης του Θανάση Κουκάκη

Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), σύμφωνα με την οποία το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ζητά από την ΕΥΠ τη διαβίβαση του φακέλου, που αφορά στην παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.



Οι σύμβουλοι Επικρατείας κατά πλειοψηφία, με την υπ΄αριθμόν 709/2026 απόφασή τους, με Προεδρεύοντα τον Πρόεδρο του ΣτΕ, Μιχάλη Πικραμμένο και εισηγήτρια της υπόθεσης την κ. Τριπολιτσιώτη, ζητούν να τεθούν υπόψη τους όλα τα δεδομένα, για τα οποία κρίθηκε επιβεβλημένη από την ΕΥΠ η τηλεφωνική παρακολούθηση του Θανάση Κουκάκη, ώστε ακολούθως να καταλήξουν σε κρίση επί της προσφυγής του δημοσιογράφου για τους λόγους παρακολούθησής του.



Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στην Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, είχε γνωστοποιηθεί από τον δημοσιογράφο ότι η ΑΔΑΕ είχε δηλώσει αδυναμία να ενημερώσει τον Θανάση Κουκάκη, επειδή δεν έλαβε τον σχετικό φάκελο από την ΕΥΠ, με τη δικαιολογία ότι τα αρχεία ήταν κατεστραμμένα.



Το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά την διάσκεψη των μελών της Ολομέλειας, στις 2 Μαρτίου, αποφάσισε να ζητήσει τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου για την παρακολούθηση του Θανάση Κουκάκη και σε περίπτωση καταστροφής αυτού, ζητά ενημέρωση από την ΕΥΠ γιατί και πώς καταστράφηκε ο εν λόγω φάκελος, καθώς και την ανασύσταση αυτού και διαβίβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας.



Κατά τη δικαστική απόφαση, η Εθνική Υπηρεσία έχει χρονικό περιθώριο 3 μηνών, από τη στιγμή της κοινοποίησης της απόφασης, μέχρι την απάντηση της ΕΥΠ, στο αίτημα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.