Φρίκη στο Ηράκλειο: Άνδρας κατηγορείται ότι έπνιξε αδέσποτη γάτα και την πέταξε σε κάδο

Ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου που οδήγησε στον θάνατο μίας γάτας, έρχεται να φέρει αναστάτωση αυτή τη φορά στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις αρχές να διερευνούν το σοκαριστικό συμβάν.

Όπως αναφέρει το Creta24 και σύμφωνα με καταγγελίες που έγιναν στην αστυνομία, ένας άνδρας φαίνεται ότι έπνιξε μια αδέσποτη γάτα, κοντά στις οδούς Παπαναστασίου και Παρασκευοπούλου, στο Ηράκλειο, το απόγευμα της Κυριακής, 17.05.2026 και μετά την πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.

Η φρίκη δεν τελειώνει εκεί καθώς λίγο αργότερα επέστρεψε, πήρε τη νεκρή γάτα από τον κάδο, την έβαλε σε σακούλα και έφυγε με τα πόδια προς τη λεωφόρο Κνωσσού, όπου την πέταξε σε άγνωστο σημείο, με το σώμα της να μην έχει βρεθεί ώστε να γίνει νεκροψία που θα δείξει τα αίτια θανάτου της.

Η αστυνομία ενημέρωσε το ειδικό κλιμάκιο προστασίας ζώων, που με άμεσα αντανακλαστικά ξεκίνησε τις έρευνες. Ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου για παραβίαση του νόμου περί προστασίας ζώων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις του κατηγορούμενου, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι να παρουσιαστεί στον ανακριτή αύριο Τρίτη 19.05.2026.

Ο άνδρας αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γάτα νεκρή και την πήρε για να την πετάξει στον κάδο απορριμμάτων ενώ τονίζει ότι ταΐζει τα αδέσποτα της γειτονιάς.