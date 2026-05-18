Ελλάδα

Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για την πορεία της υγείας της – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Στο πλευρό της βρίσκονται συνεχώς ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας και η 18χρονη κόρη τους
Γωγώ Μαστροκώστα
NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την πιο δύσκολη μάχη δίνει η Γωγώ Μαστροκώστα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο το τελευταίο διάστημα υπήρξε σημαντική επιδείνωση. Σύμφωνα, μάλιστα, με ασφαλείς πληροφορίες του TLIFE, από την προηγούμενη Κυριακή, η Γωγώ Μαστροκώστα δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εισαγωγή της στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός έγινε πριν από αρκετούς μήνες. Δίπλα της σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια με την υγεία της, βρίσκονται διαρκώς ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια καθώς και στενοί φίλοι της οικογένειας.

Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα, με την αγωνία να κορυφώνεται τα επόμενα 24ωρα.

Η γυμνάστρια και πρώην μοντέλο, έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους αναφορικά με την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μακριά από τη δημοσιότητα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
193
121
118
111
109
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Όλγα Μπαλαούρα: Η σημασία των αυτοτελών γραφείων κλινικών μελετών στο ΕΣΥ
Η διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής γράφει στο αφιέρωμά μας για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της 1ης ΥΠΕ στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος κλινικής έρευνας στην Ελλάδα
Όλγα Μπαλαούρα
Newsit logo
Newsit logo