Ελλάδα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Επίθεση με βαριοπούλες, τρεις τραυματίες και 8 προσαγωγές

Τα 8 άτομα προσήχθησαν, ενώ οι δύο τραυματίες φοιτητές με σταθμό ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες
Ανανεώθηκε πριν 38 λεπτά
Ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλλε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεω, προκαλώντας επεισόδια και τραυματίζοντας τουλάχιστον 2 άτομα.

Οι εισβολείς φορούσαν κράνη, και κρατούσαν μαχαίρια και βαριοπούλες την ώρα που εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου επιτέθηκαν σε φοιτητές. Λίγο μετά τα επεισόδια, επτά άτομα με κράνη και γάντια έφυγαν προς το άλσος στο μπαρουτάδικο.

Τα μέλη της ομάδας κινήθηκαν πέρασαν την κάτω πύλη του ιδρύματος και κινήθηκαν προς την αίθουσα Κ4.

Από τα επεισόδια φοιτητής του ΠΑΔΑ τραυματίστηκε στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και ΟΠΚΕ οι οποίες εντόπισαν οκτώ άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο επί της Δημητσάνας 35 τα οποία έφεραν κράνη και γάντια.

Απέναντι από τα άτομα, σε καφετέρια βρίσκονταν δύο φοιτητές τραυματισμένοι ελαφρά που δήλωσαν ότι είχαν δεχθεί επίθεση από τα άτομα που εισήλθαν εντός του Πανεπιστημίου.

Τα 8 άτομα προσήχθησαν, ενώ οι δύο τραυματίες φοιτητές με σταθμό ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.

Όλα αυτά, μετά την αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση που διεξάγεται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο ΑΠΘ, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η εισαγγελία πρωτοδικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην Θεσσαλονίκη αφέθηκαν ελεύθερα 39 άτομα που προσήχθησαν, στο πλαίσιο των ερευνών για το περιστατικό.

