Ιταλικό δικαστήριο αναγνωρίζει ότι ένα παιδί μπορεί να έχει και επίσημα 3 γονείς

Δικαστήριο στην Ιταλία πήρε μια απόφαση που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, καθώς αναγνώρισε επίσημα ότι ένα παιδί μπορεί να έχει τρεις γονείς.

Η υπόθεση αφορά ένα παιδί που γεννήθηκε στη Γερμανία και σήμερα είναι 4 ετών. Ο βιολογικός πατέρας του είναι παντρεμένος εδώ και πολλά χρόνια με έναν Ιταλογερμανό άνδρα και μαζί αποφάσισαν να αποκτήσουν παιδί με τη βοήθεια μιας φίλης τους. Η γυναίκα έμεινε έγκυος φυσιολογικά, χωρίς τεχνητή γονιμοποίηση ή παρένθετη μητρότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τη γέννηση, το παιδί αναγνωρίστηκε κανονικά από τη βιολογική μητέρα και τον πατέρα του. Στη συνέχεια, με τη συγκατάθεση της μητέρας, ανέλαβε τη φροντίδα του το ζευγάρι των δύο ανδρών. Αργότερα, γερμανικό δικαστήριο επέτρεψε και στον σύζυγο του βιολογικού πατέρα να υιοθετήσει το παιδί και να του δώσει το επώνυμό του.

Όταν όμως η οικογένεια μετακόμισε στη νότια Ιταλία, δημιουργήθηκαν προβλήματα με την αναγνώριση της γερμανικής δικαστικής απόφασης. Οι τοπικές αρχές είχαν αμφιβολίες και υποψιάζονταν ότι ίσως είχε χρησιμοποιηθεί παρένθετη μητέρα, κάτι που απαγορεύεται στην Ιταλία.

Από τη Γερμανία στάλθηκαν στη συνέχεια εκθέσεις κοινωνικών λειτουργών, οι οποίες ανέφεραν ότι το παιδί μεγαλώνει σε πολύ καλό περιβάλλον, ότι το ζευγάρι το φροντίζει σωστά και ότι η βιολογική μητέρα είχε συμφωνήσει πλήρως με την υιοθεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά, το εφετείο του Μπάρι αποφάσισε ότι όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη και συμβατή με την ιταλική νομοθεσία. Έτσι, αναγνώρισε επίσημα ότι το παιδί έχει τρεις γονείς: τη βιολογική μητέρα, τον βιολογικό πατέρα και τον σύζυγο του πατέρα που το υιοθέτησε.

Η απόφαση θεωρείται ιστορική για την Ιταλία, αφού είναι η πρώτη φορά που δικαστήριο αναγνωρίζει επίσημα τρεις γονείς για ένα παιδί.

Παρόλα αυτά, η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από καθολικές οργανώσεις και συντηρητικούς κύκλους. Η ομάδα Pro Vita & Famiglia κατηγόρησε τη δικαιοσύνη ότι αλλάζει την παραδοσιακή έννοια της οικογένειας και υποστήριξε ότι τέτοιες αποφάσεις επηρεάζουν αρνητικά τα παιδιά και το οικογενειακό δίκαιο.