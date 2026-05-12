Χειροπέδες σε 45χρονο φυγόποινο στον Άγιο Παντελεήμονα – Είχε καταδικαστεί σε ισόβια για βιασμό ανήλικης

Συνελήφθη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ένας 45χρονος αλλοδαπός φυγόποινος. Ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για βιασμό σε βάρος ανήλικης.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (12.05.2026) η ΕΛΑΣ, αστυνομικοί συνέλαβαν στις 8 Μαΐου τον αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου είχε επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης για βιασμό ανήλικης τον Μάιο του 2023 στην περιοχή της Ομόνοιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 45χρονος είχε απειλήσει με χαρτοκόπτη το θύμα, ενώ βιντεοσκόπησε την εγκληματική του πράξη.

Ειδικότερα, σε βάρος του δράστη εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για να εκτίσει την ποινή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.