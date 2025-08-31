Επικάθηση φορτηγού πλοίου στον λιμένα Μαντουδίου στην Εύβοια

Σε αμμώδη βυθό του λιμένα Μαντουδίου στην Εύβοια επικάθησε φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαρμπάντος, λίγο μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσής του.

Το πλοίο, φορτωμένο με περίπου 5.000 τόνους λευκόλιθο, επρόκειτο να αποπλεύσει από το λιμάνι του Μαντουδίου στην Εύβοια με 13μελές πλήρωμα και προορισμό την Ιρλανδία.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού και εξετάζονται οι ενέργειες για την ασφαλή αποκόλλησή του.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.