Επιμένει η Τουρκία στο Αιγαίο με δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών και μια παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου

Η Τουρκία δεν φαίνεται να σταματάει την προκλητική της συμπεριφορά με νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών και μια παράβαση του εθνικού μας εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ειδικότερα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (13.03.2026) ότι η Τουρκία πραγματοποίησε 2 παραβάσεις του FIR Αθηνών και μια παράβαση του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Οι ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις εντόπισαν, αναγνώρισαν και αναχαίτισαν το τουρκικό UAV σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική.