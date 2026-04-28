Κεφαλονιά: Η Μυρτώ είχε στο αίμα της φονική ποσότητα κοκαΐνης – Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Αποκαλυπτικές ήταν οι τοξικολογικές εξετάσεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς που άφησε την τελευταία της πνοή στην Κεφαλονιά, μετά από κατανάλωση κοκαΐνης.

Την Δευτέρα 27.06.2026, ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές στη Μυρτώ από την Κεφαλονιά και στο αίμα της 19χρονης πέρα από κοκαΐνη, εντοπίστηκε ένα φονικό «κοκτέιλ» ουσιών, με ινδική κάνναβη και αλκοόλ, με την κατανάλωσή τους να έχει γίνει την ίδια ημέρα.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν:

Ινδική κάνναβη – Τύπου δέλτα-8 και δέλτα-9

Αλκοόλ: 0,11 γραμμάρια ανά λίτρο

Κοκαΐνη: 2.264 νανογραμμάρια ανά μικρολίτρο

Ναλοξόνη (narcan) – Ουσία που δίνεται ως αντίδοτο για την υπερκατανάλωση οπιοειδών

Όσον αφορά την κοκαΐνη, τα 2.264 ng/mL που βρέθηκαν σημαίνουν πως ήταν σε πολύ υψηλή συγκέντρωση, κάτι που καθιστά τη συγκεκριμένη ποσότητα συμβατή με έντονη τοξικότητα και πιθανή συμβολή στον θάνατο.

Οι αρχές, αναμένουν ακόμη τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως για τον θάνατο της 19χρονης, προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς όπως κατηγορούνται την άφησαν αβοήθητη.

Σε βάρος των κατηγορούμενων, του 23χρονου φίλου της Μυρτούς, του 26χρονου αρσιβαρίστα αλλά και του 22χρονου Αλβανικής καταγωγής, ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.