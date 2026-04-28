Εύβοια: Σπαραγμός στην κηδεία του 17χρονου που σκοτώθηκε μετά από τροχαίο με ασθενοφόρο

Ράγισαν καρδιές την Τρίτη (28.04.2026) στην κηδεία του 17χρονου που έχασε τη ζωή του στις 24 Απριλίου σε τροχαίο στο Αλιβέρι. Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για την κηδεία για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον 17χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο με ασθενοφόρο στο Αλιβέρι.

Όπως σημειώνει το evima.gr, ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των συμμαθητών και των καθηγητών του από το Γυμνάσιο Αλιβερίου.

Το σχολείο την Τρίτη παρέμεινε κλειστό σε ένδειξη πένθους.

Νωρίτερα, φίλοι του 17χρονου βρέθηκαν έξω από το σπίτι του με τις μηχανές τους.

Σχημάτισαν μία πομπή αποχαιρετισμού, συνοδεύοντάς τον μέχρι την εκκλησία όπου πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία.

Η τοπική κοινωνία του Αλιβερίου παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του ανήλικου, με την απώλειά του να αφήνει πίσω ένα δυσαναπλήρωτο κενό.