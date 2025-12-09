Ελλάδα

Επίθεση Καρυστιανού στην ΕΕ: Η Κομισιόν ήξερε την έλλειψη τηλεματικού αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα

Η πρόεδρος της Επιτροπής έστρεψε τα βέλη της και κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και του Επιτρόπου Μεταφορών Απόστολου Τζιτζικώστα
Επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο βρέθηκε για τέταρτη φορά για να μιλήσει για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η Μαρία Καρυστιανού και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων στα Τέμπη, έδωσε στο παρών σε εκδήλωση του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στην οποία παραβρέθηκε και ο επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Ράμμος.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήξερε τις ελλείψεις αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα για να τηρήσει την ασφαλή μεταφορά των Ευρωπαίων επιβατών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής έστρεψε τα βέλη της και κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και του Επιτρόπου Μεταφορών Απόστολου Τζιτζικώστα.

«Σήμερα δεν βρίσκομαι εδώ για να παρακαλέσω. Βρίσκομαι ως Ευρωπαίος πολίτης, αυστηρά φορολογούμενοι και απαιτώ δημοκρατία. Καλώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστω και με καθυστέρηση 2.5 ετών, να κάνει τη δουλειά της.

Να εφαρμόσει την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου. Να τηρήσει τον κανονισμό της. Να ανταποκριθεί στον ρόλο και στην αποστολή της», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού.

