Καμένα Βούρλα: Βυθίστηκε σκάφος με τρεις επιβάτες – Εξέπεμψαν σήμα κινδύνου με καπνογόνο

Οι τρεις επιβάτες του σκάφους σώθηκαν χάρη στην άμεση επέμβαση του Λιμενικού
Σκάφος του λιμενικού Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi
Παραλίγο τραγωδία στα Καμένα Βούρλα το μεσημέρι του Σαββάτου (09/05/2026) όταν ένα βυθίστηκε σκάφος με τρεις επιβάτες, οι οποίοι σώθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού.

Συγκεκριμένα το μεσημέρι του Σαββάτου, η Λιμενική Αρχή Αγίου Κωνσταντίνου ενημερώθηκε για σήμα κινδύνου που εξέπεμψε, μέσω καπνογόνου, ερασιτεχνικό σκάφος με πολωνική σημαία στα Καμένα Βούρλα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος με περιπολικό όχημα, καθώς και το ταχύπλοο «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ ΙΙΙ» Τ.Σ. 321Β’, το οποίο περισυνέλεξε τους τρεις επιβαίνοντες — έναν Έλληνα και δύο υπηκόους Ρουμανίας — μαζί με δύο ζώα συντροφιάς που επέβαιναν στο σκάφος.

Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Καμένων Βούρλων.

Οι επιβαίνοντες διακομίστηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, συνοδεία στελεχών του Λιμενικού, και αποχώρησαν αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Το σκάφος, μήκους 4,90 μέτρων, βυθίστηκε περίπου 400 μέτρα από την ακτή, χωρίς να διαπιστωθεί θαλάσσια ρύπανση.

Στην περιοχή πραγματοποιήθηκαν έρευνες από ιδιώτη δύτη παρουσία πλωτού του Λιμενικού για τον εντοπισμό του ναυαγίου, χωρίς αποτέλεσμα.

Η Λιμενική Αρχή έθεσε άμεσα σε εφαρμογή το Τοπικό Σχέδιο Καταπολέμησης Ρύπανσης, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους αναμένεται να συνεχιστούν από εξειδικευμένο καταδυτικό συνεργείο με μέριμνα του ιδιοκτήτη.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείου Στυλίδας.

Τι ισχύει με τις ταυτότητες παλαιού τύπου και μέχρι πότε πρέπει να τις αλλάξετε
Η υποχρεωτική μετάβαση στις νέες ψηφιακές ταυτότητες φέρνει σαφείς προθεσμίες και πρακτικές αλλαγές για εκατομμύρια πολίτες, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
Μεθυσμένος πυροβόλησε γυναίκα σε μπαρ στις Τζιτζιφιές και φώναζε «θα σας σκοτώσω όλους!» - Η στιγμή της σύλληψης του δράστη
Ο 58χρονος κατάφερε να μπει μέσα στο μαγαζί και να πυροβολήσει την 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη στον λαιμό και στην πλάτη
