Καμένα Βούρλα: Βυθίστηκε σκάφος με τρεις επιβάτες – Εξέπεμψαν σήμα κινδύνου με καπνογόνο

Παραλίγο τραγωδία στα Καμένα Βούρλα το μεσημέρι του Σαββάτου (09/05/2026) όταν ένα βυθίστηκε σκάφος με τρεις επιβάτες, οι οποίοι σώθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού.

Συγκεκριμένα το μεσημέρι του Σαββάτου, η Λιμενική Αρχή Αγίου Κωνσταντίνου ενημερώθηκε για σήμα κινδύνου που εξέπεμψε, μέσω καπνογόνου, ερασιτεχνικό σκάφος με πολωνική σημαία στα Καμένα Βούρλα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος με περιπολικό όχημα, καθώς και το ταχύπλοο «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ ΙΙΙ» Τ.Σ. 321Β’, το οποίο περισυνέλεξε τους τρεις επιβαίνοντες — έναν Έλληνα και δύο υπηκόους Ρουμανίας — μαζί με δύο ζώα συντροφιάς που επέβαιναν στο σκάφος.

Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Καμένων Βούρλων.

Οι επιβαίνοντες διακομίστηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, συνοδεία στελεχών του Λιμενικού, και αποχώρησαν αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Το σκάφος, μήκους 4,90 μέτρων, βυθίστηκε περίπου 400 μέτρα από την ακτή, χωρίς να διαπιστωθεί θαλάσσια ρύπανση.

Στην περιοχή πραγματοποιήθηκαν έρευνες από ιδιώτη δύτη παρουσία πλωτού του Λιμενικού για τον εντοπισμό του ναυαγίου, χωρίς αποτέλεσμα.

Η Λιμενική Αρχή έθεσε άμεσα σε εφαρμογή το Τοπικό Σχέδιο Καταπολέμησης Ρύπανσης, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους αναμένεται να συνεχιστούν από εξειδικευμένο καταδυτικό συνεργείο με μέριμνα του ιδιοκτήτη.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείου Στυλίδας.