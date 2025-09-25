Επίθεση σε οδηγό λεωφορείου: «Του έδωσε μπουνιά, τον έστειλε στο νοσοκομείο και έφυγε» λέει ο γγ του ΟΑΣΑ

«Του έδωσε μπουνιά, τον έστειλε στο νοσοκομείο και έφυγε…», λέει ο γενικός γραμματέας του ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος, για την επίθεση που δέχτηκε οδηγός λεωφορείου της γραμμής 500 από επιβάτη τα ξημερώματα της Τετάρτης (25.9.25).

Η επίθεση στον οδηγό του λεωφορείου έγινε χθες τις πρώτες πρωινές ώρες στη νυχτερινή γραμμή 500 που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς – Κηφισιά.

«Αυτό έγινε χθες την γραμμή 500, είναι μια γραμμή καθημερινή που συνδέει τον Πειραιά με την Κηφισιά. Εγώ μίλησα με τον οδηγό και από ότι μου είπε γύρω στις πέντε, έγινε. Δεν είχε πολλούς επιβάτες μέσα οπότε καταλαβαίνεις ότι μπορεί να θυμηθεί ποιος ήταν, πρέπει να μπήκε στην Νέα Ιωνία ήταν νεαρός γύρω στα 25», αναφέρει ο Φώτης Νικολακόπουλος.

Ο οδηγός του άνοιξε να κατέβει στην στάση που ήθελα αλλά εκείνος πήγε προς το μέρος του και του έδωσε μπουνιά.

«Φτάνοντας στην στάση ο επιβάτης χτύπησε το κουδούνι της μεσαίας πόρτας και του άνοιξε την πόρτα. Αυτός δεν έφυγε από την μεσαία αλλά πήγε και χτύπαγε μπουνιές την μπροστινή την πόρτα. Ο οδηγός του άνοιξε γιατί λέει μήπως ήθελε να κατέβει από την μπροστινή πόρτα και εκείνος του πατάει μια μπουνιά. Πρέπει να ήταν μεθυσμένος, υπό την επήρεια αλκοόλ και μετά εξαφανίστηκε», λέει στο newsit.gr ο γενικός γραμματέας του ΟΑΣΑ.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και πήρε εξιτήριο μετά από λίγες ώρες και τώρα αναρρώνει.

«Του έσπασε την γνάθο του, ο οδηγός πήγε στο νοσοκομείο! Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα. Τώρα είναι σπίτι και αναρρώνει. Το βράδυ είναι πιο επικίνδυνα γιατί μπορεί να μπει κάποιος μεθυσμένος, είναι λίγο επικίνδυνα. Δεν μπορεί να υπάρχει παντού αστυνομία αλλά το σχέδιο «Αριάδνη» βοηθάει. Εμείς ζητάμε όλα τα λεωφορείο να έχουν καμπίνα για να υπάρχει και ασφάλεια. Αυτό δεν είχε καμπίνα ούτε κάμερες», αναφέρει ο Φώτης Νικολακόπουλος για το συμβάν.