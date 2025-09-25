Επιβάτης γρονθοκόπησε οδηγό λεωφορείου στην Αθήνα και του έσπασε τη γνάθο κατά τη διάρκεια της διαδρομής

Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά την επίθεση. Ο επιβάτης που τον γρονθοκόπησε κατά τη διάρκεια της διαδρομής κατάφερε να διαφύγει και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κηφισιά και βρισκόταν στην Αθήνα. Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σπασμένη γνάθο.

Ο τραυματισμένος οδηγός ανέφερε σε αστυνομικούς που δεν είχε ξαναδεί τον συγκεκριμένο επιβάτη. Όλα έγιναν τα ξημερώματα, με τον δράστη να σηκώνεται σε ανύποπτο χρόνο από τη θέση που καθόταν και να κατευθύνεται στον οδηγό. Τον πλησίασε από πίσω και άρχισε να τον χτυπά. Στο λεωφορείο επικράτησε αναστάτωση, με τον δράστη να φεύγει από το σημείο, πριν φτάσουν αστυνομικοί.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου παρέμεινε μέχρι το πρωί για προληπτικούς λόγους, έπειτα από εξετάσεις. Παραμένει σε κατάσταση σοκ. Οι συνάδελφοί του δηλώνουν οργισμένοι και κάνουν λόγο για δρομολόγια τρόμου, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη του δράστη, μέσα από μαρτυρίες και εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, στις περιοχές που πέρασε το λεωφορείο. Ακόμα δεν υπάρχει πρόοδος. Ο επιβάτης που γρονθοκόπησε τον οδηγό κυκλοφορεί ελεύθερος και πιθανότατα κρύβεται.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οδηγός τρόλεϊ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη κατήγγειλε πως δέχθηκε ύβρεις και ξυλοδαρμό από δύο αγνώστους, όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) λόγω σταθμευμένου ΙΧ σε γωνία.

Αυτή τη φορά ο οδηγός λεωφορείου μεταφέρθηκε τραυματισμένος με σπασμένη γνάθο. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν προηγήθηκε κάποιο επεισόδιο ή διαπληκτισμός με τον επιβάτη.