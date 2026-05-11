Επιχείρηση «Broken Chain»: Δύο συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων σε Καλαμάτα και Κέρκυρα

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Broken Chain» της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος κατά της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδίκτυο, έγιναν δύο συλλήψεις, ένας 57χρονος, το πρωί της περασμένης Πέμπτης (07.05.2026) στην Καλαμάτα και ένας 56χρονος στην Κέρκυρα.

Στη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με την κωδική ονομασία «Broken Chain», που αποκάλυψε υπόθεση διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη τριών ατόμων σε Κέρκυρα αλλά και περιοχές της Αττικής για πορνογραφία ανηλίκων. Και οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος ελεύθερος επαγγελματίας από την Καλαμάτα δεν φέρεται να περιοριζόταν μόνο στην κατοχή και διαμοιρασμό παράνομου υλικού, αλλά εξετάζεται και η εμπλοκή του σε παράνομες βιντεοσκοπήσεις προσωπικών στιγμών ανυποψίαστων πολιτών.

Επίσης, και κατά το παρελθόν, φέρεται να είχε πραγματοποιήσει στοχευμένες καταγραφές ενώ τα στελέχη της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σκληρό το υλικό που εντοπίστηκε στην κατοχή του.

Κατά την αστυνομική έρευνα στην κατοχή του 57χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά έξι σκληροί δίσκοι με ψηφιακό υλικό, οι οποίοι έχουν ήδη αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για πλήρη εργαστηριακή εξέταση και ανάλυση. Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων στην υπόθεση, τόσο σε επίπεδο διακίνησης όσο και ανταλλαγής του παράνομου υλικού, ενώ εξετάζεται εάν προκύπτουν στοιχεία που συνδέουν τον 57χρονο με ευρύτερο κύκλωμα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου 2026, έπειτα από πολύμηνη ψηφιακή έρευνα και αξιοποίηση δεδομένων μέσω ειδικού λογισμικού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν χρήστες που φέρονται να είχαν αποκτήσει πρόσβαση και να διαμοίραζαν μεγάλο όγκο αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών.

Στο σύνολο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας κατασχέθηκαν:

43 σκληροί δίσκοι

11 USB

2 φορητοί υπολογιστές

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιων των αρχών στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο 57χρονος που συνελήφθη στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα προκειμένου να απολογηθεί.

Η δικογραφία για τους υπόλοιπους τρεις εμπλεκόμενους θα υποβληθεί αρμοδίως.