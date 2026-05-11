Ελλάδα

Ηράκλειο: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε αιμόφυρτη η 28χρονη μητέρα – Φωτογραφίες από τα αιματοβαμμένα ρούχα της

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται το θύμα υποστήριξε πως η 28χρονη δεν θυμάται τίποτα από την στιγμή του τροχαίου
ρούχα
Τα αιματοβαμμένα ρούχα της 28χρονης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Γεμάτο με τα αιματοβαμμένα ρούχα της, είναι το σημείο όπου βρέθηκε αιμόφυρτη η 28χρονη, η οποία παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του συζύγου της, μπροστά στα 3 παιδιά τους, στο Ηράκλειο.

Οι εικόνες με τα κουλουριασμένα και κατακόκκινα -από το αίμα- ρούχα της 28χρονης προκαλούν οργή και θλίψη. Τα ερωτήματα σχετικά με το τροχαίο παραμένουν αναπάντητα, αν και ήταν γνωστό στο Ηράκλειο πως το θύμα είχε πέσει αρκετές φορές θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πατέρα των παιδιών της.

Η 28χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη σε περιοχή της Παντάνασσας. Οι εικόνες δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο τις στιγμές φρίκης που βίωσε τόσο το θύμα όσο και τα 3 ανήλικα παιδιά της που δεν πίστευαν πως ο πατέρας τους θα παρασύρει με το αυτοκίνητό του την μητέρα τους.

Σε αυτό το σημείο βρέθηκε η 28χρονη
Σε αυτό το σημείο βρέθηκε η 28χρονη

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται το θύμα, μίλησε για την κατάσταση της υγείας του, λέγοντας πως η γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο με διάσειση, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και με τραύμα στον αυχένα, χωρίς όμως να κινδυνεύει άμεσα η ζωή της.

Ο Γιώργος Χαλκιαδάκης εξήγησε πως η 28χρονη δεν θυμάται τίποτα από την στιγμή του τροχαίου, γεγονός που προς το παρόν αφήνει αναπάντητα τα κρίσιμα ερωτήματα για την πορεία της υπόθεσης.

Η νεαρή μητέρα συνεχίζει και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ και, όπως εκτιμάται, εφόσον η πορεία της υγείας της εξελιχθεί ομαλά, αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

hrakleio ronh apopeira dolofonias

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του τραυματισμού της, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Ήδη σε βάρος του 30χρονου συζύγου της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη στην ανακρίτρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πλέον τα ίχνη αίματος και το βιολογικό υλικό που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να οδηγούσε ο κατηγορούμενος.

Τα δείγματα έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση DNA, ενώ εξετάζεται και ο ισχυρισμός περί μηχανικής βλάβης στην πόρτα του οχήματος.

Πληροφορίες από neakriti.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
78
70
69
65
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ο 70χρονος έχει εκτεθεί σε θετικό κρούσμα, αλλά δεν νοσεί από χανταϊό – Βρίσκεται σε μονάδα αρνητικής πίεσης στο Αττικόν» δήλωσε ο Βασιλακόπουλος
«Δεν έχει καμιά σχέση ο κορονοϊός με τον χανταϊό, δεν υπάρχει καμιά σύγκριση», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης
Το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού
Newsit logo
Newsit logo