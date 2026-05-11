Ηράκλειο: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε αιμόφυρτη η 28χρονη μητέρα – Φωτογραφίες από τα αιματοβαμμένα ρούχα της

Γεμάτο με τα αιματοβαμμένα ρούχα της, είναι το σημείο όπου βρέθηκε αιμόφυρτη η 28χρονη, η οποία παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του συζύγου της, μπροστά στα 3 παιδιά τους, στο Ηράκλειο.

Οι εικόνες με τα κουλουριασμένα και κατακόκκινα -από το αίμα- ρούχα της 28χρονης προκαλούν οργή και θλίψη. Τα ερωτήματα σχετικά με το τροχαίο παραμένουν αναπάντητα, αν και ήταν γνωστό στο Ηράκλειο πως το θύμα είχε πέσει αρκετές φορές θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πατέρα των παιδιών της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 28χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη σε περιοχή της Παντάνασσας. Οι εικόνες δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο τις στιγμές φρίκης που βίωσε τόσο το θύμα όσο και τα 3 ανήλικα παιδιά της που δεν πίστευαν πως ο πατέρας τους θα παρασύρει με το αυτοκίνητό του την μητέρα τους.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται το θύμα, μίλησε για την κατάσταση της υγείας του, λέγοντας πως η γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο με διάσειση, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και με τραύμα στον αυχένα, χωρίς όμως να κινδυνεύει άμεσα η ζωή της.

Ο Γιώργος Χαλκιαδάκης εξήγησε πως η 28χρονη δεν θυμάται τίποτα από την στιγμή του τροχαίου, γεγονός που προς το παρόν αφήνει αναπάντητα τα κρίσιμα ερωτήματα για την πορεία της υπόθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νεαρή μητέρα συνεχίζει και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ και, όπως εκτιμάται, εφόσον η πορεία της υγείας της εξελιχθεί ομαλά, αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του τραυματισμού της, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Ήδη σε βάρος του 30χρονου συζύγου της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη στην ανακρίτρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πλέον τα ίχνη αίματος και το βιολογικό υλικό που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να οδηγούσε ο κατηγορούμενος.

Τα δείγματα έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση DNA, ενώ εξετάζεται και ο ισχυρισμός περί μηχανικής βλάβης στην πόρτα του οχήματος.

Πληροφορίες από neakriti.gr