Θεσσαλονίκη: Σε αδιέξοδο οι έρευνες για τη σορό του 54χρονου που έδεσαν με τούβλα και πέταξαν στον Λουδία – Στον εισαγγελέα οι δράστες

Την φρικτή δολοφονία του 54χρονου στα Μάλγαρα περιέγραψαν οι δύο δράστες σήμερα (11/5/2026) στον εισαγγελέα του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης όπου και βρέθηκαν για να απολογηθούν. Έρευνες της ΕΜΑΚ στον Λουδία έγιναν ξανά το πρωί για κάποιες ώρες προκειμένου να βρεθεί η σορός του άτυχου άνδρα τον οποίο πέταξαν οι δράστες στον ποταμό μετά την δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την δολοφονία, οι δυο κατηγορούμενοι 43 και 44 ετών παραδέχτηκαν ότι αφού σκότωσαν τον 54χρονο στη Θεσσαλονίκη, έδεσαν το πτώμα του και κρέμασαν τούβλα πάνω του για να το πετάξουν στον ποταμό Λουδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία, πλαστογραφία, καταδικαστική απόφαση και όπλα ενώ από έρευνες της αστυνομίας κατασχέθηκαν και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Η δολοφονία έγινε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (9/5/2026), όταν οι δύο συλληφθέντες συναντήθηκαν με το θύμα και ακόμα 2 Ρομά σε σπίτι στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε φέρεται πως οι 3 Έλληνες ξεκίνησαν να λογομαχούν, πιθανότητα για διαφορές που είχαν για ναρκωτικά, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να αρπάξει το όπλο που άνηκε στον δεύτερο της παρέας και να πυροβολήσει το θύμα στο κεφάλι.

Όπως μετέδωσε πρώτο το newsit.gr, τα όσα έγιναν, κατήγγειλε στους αστυνομικούς πολίτης, που είδε τους δύο δράστες να μεταφέρουν τη σορό του 54χρονου στο αυτοκίνητο. Μετά οι δράστες έδεσαν το θύμα με τούβλα και πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Παρά τις έρευνες της ΕΛΑΣ, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το πτώμα, ενώ οι έρευνες για σήμερα σταμάτησαν γύρω στις 12:45.

Συγκεκριμένα από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

87,84 γραμμάρια μεθαδόνης,

11,30 γραμμάρια κοκαΐνης,

10,67 γραμμάρια ηρωίνης,

4,57 γραμμάρια κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

230- ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε και απόφαση αρμόδιου Εφετείου Κακουργημάτων, για έκτιση αναστέλλοντος υπολοίπου ποινής φυλάκισης 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά.