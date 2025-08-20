Ελλάδα

Έρευνες για 12χρονο και 20χρονο που πήγαν για ψαροντούφεκο και αγνοούνται στη Χαλκιδική

Γίνονται έρευνες από στεριά και θάλασσα για τον εντοπισμό τους
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
Αγωνιώδεις έρευνες είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο Παλιούρι Χαλκιδικής, για ένα παιδί 12 ετών και έναν 20χρονο -και οι δύο από τη Ρωσία-  που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή και δεν έχουν δώσει σημεία ζωής. 

Οι έρευνες στη Χαλκιδική, γίνονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και σε αυτές συμμετέχουν 2 πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα όχημα από την ξηρά αλλά και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κανένα ίχνος των δύο Ρώσων που είχαν βγει για ψαροντούφεκο.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή έχουν ένταση 3 μποφόρ… 

