Έρευνες για τον Έλληνα που έδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο – Πιστόλι, σφαίρες και 4.000 ευρώ στο σπίτι του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα των Αρχών για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κοντά στην κατοικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, την οποία η ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζει ότι απέτρεψε πριν εκδηλωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ταυτοποιηθεί το άτομο που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα στον 30χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος συνελήφθη ως ο άνθρωπος που EL.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για γνωστό στις Αρχές ποινικό, ο οποίος στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε υπόθεση ναρκωτικών και σήμερα βρίσκεται εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα πιστόλι, σφαίρες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ισοβίτης κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών φέρεται να είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε και έδωσε την εντολή για την επίθεση. Ο κρατούμενος, ο οποίος περιλαμβάνεται μεταξύ των τριών συλληφθέντων, φέρεται να συντόνιζε το σχέδιο μέσα από το σωφρονιστικό κατάστημα, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες στον εκτελεστή για τον τρόπο πραγματοποίησης του χτυπήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ισοβίτης είχε ζητήσει από τον 30χρονο να χρησιμοποιήσει τη χειροβομβίδα ακόμη και στην περίπτωση που η κατοικία του δικαστικού λειτουργού φυλασσόταν από αστυνομικούς. Οι Αρχές εξετάζουν το στοιχείο αυτό ως ένδειξη ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ήταν αποφασισμένοι να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες, ακόμη και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση του βασικού υπόπτου.Οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες ότι ο 30χρονος Αιγύπτιος προετοίμαζε επίθεση σε βάρος δικαστικού λειτουργού και είχαν θέσει υπό διακριτική επιτήρηση τις κινήσεις του.

Η επέμβαση έγινε πριν προλάβει να προχωρήσει στην εκτέλεση του σχεδίου.Ο άνδρας εντοπίστηκε σε κατοικία συνεργού του στα νότια προάστια, όπου φέρεται να είχε μεταβεί για να παραλάβει τη χειροβομβίδα που θα χρησιμοποιούσε. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και κατάσχεσαν το επικίνδυνο αντικείμενο πριν αυτό χρησιμοποιηθεί

.Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα: ο 30χρονος Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, ο άνδρας που φέρεται να του προμήθευσε τη χειροβομβίδα και ο ισοβίτης κρατούμενος των φυλακών Διαβατών, ο οποίος εξετάζεται ως ο ηθικός αυτουργός και ο άνθρωπος που φέρεται να έδωσε την εντολή.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου, να αναλύσουν τις επικοινωνίες και τις επαφές των συλληφθέντων και να διαπιστώσουν αν πίσω από το σχέδιο βρίσκεται ευρύτερο εγκληματικό δίκτυο.Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν τα κίνητρα της σχεδιαζόμενης επίθεσης, τον λόγο επιλογής του συγκεκριμένου δικαστικού λειτουργού ως στόχου, καθώς και το ενδεχόμενο σύνδεσης της υπόθεσης με άλλες ποινικές υποθέσεις.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται, ανάλογα με τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν, να ακολουθήσουν επιπλέον συλλήψεις ή νέες ποινικές διώξεις.