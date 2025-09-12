Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από τα 8 μέτρα – Γέφυρα ζωής για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο

Ένα εργατικό ατύχημα συνέβη στη ΒΙΠΕ Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος.

Ο 49χρονος μετά την πτώση του από τα 8 μέτρα στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής (12.09.2025), σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για έναν αλλοδαπό άνδρα, γεννημένο το 1976 ο οποίος φέρεται να έπεσε την ώρα που πιθανώς εκτελούσε εργασίες στην περιοχή.

Γέφυρα ζωής για τον 49χρονο

Ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη βοήθεια της ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο στις 16:40 και συνόδευσαν το ασθενοφόρο στη διαδρομή για να μεταφερθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με ασφάλεια ο τραυματίας στο νοσοκομείο.