Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο: 35χρονος έπεσε από σκαλωσιά και χτύπησε θανάσιμα το κεφάλι του

Αυξάνεται η μαύρη λίστα με τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μας από εργατικό δυστύχημα. Αυτή τη φορά στη Ναύπακτο, ένας 35χρονος εργάτης σκοτώθηκε, πέφτοντας από σκαλωσιά την ώρα που έκανε εργασίες ανακαίνισης.

Το εργατικό δυστύχημα έγινε το πρωί της Πέμπτης (07.08.2025) στην στην οδό Αθανασιάδη Νόβα στη Ναύπακτο όπου ο 35χρονος έκανε εργασίες ανακαίνισης σε σπίτι. Τότε, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, έπεσε και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι του.

Ο άτυχος εργάτης έφερε βαριά χτυπήματα στο αριστερό μέρος του κεφαλιού του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, υποκύπτοντας στα τραύματά του, αναφέρει το nafpaktianews.gr.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ αναμένονται οι καταθέσεις από συναδέλφους του και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.