Φωτιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας: 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο στη μάχη με τις φλόγες – Ήχησε το 112

Ενισχύονταν συνεχώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, με αποτέλεσμα, αργά το απόγευμα να τεθεί υπό έλεγχο…

Στο σημείο έσπευσαν για τη μεγάλη φωτιά στην Καβάλα 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα.

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Από αέρος, συμμετείχαν στη μάχη της κατάσβεσης 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας και επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026

Η φωτιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση. Λίγο πριν τις 18.00 το απόγευμα, χτύπησε μήνυμα του 112 στην περιοχή, ειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Λίγη ώρα αργότερα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να «πιάσουν» τη φωτιά και να την θέσουν υπό έλεγχο.