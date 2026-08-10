Ηλεία: Φωτιά στα Κοττέικα και στη Γαστούνη

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας το μεσημέρι της Δευτέρας (10.08.2026) ενώ λίγο νωρίτερα, είχε σημάνει συναγερμός για πυρκαγιά στη Γαστούνη.

Για τη φωτιά στα Κοττέικα Ηλείας, στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ανδραβιδας – Κυλλήνης.

Όπως είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης η φωτιά «δείχνει να τίθεται σιγά – σιγά υπό έλεγχο. Είναι κοντά σε γεωργικές εκτάσεις και όχι σε κατοικημένη περιοχή. Έχουμε όμως συνεχείς αναζωπυρώσεις. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχει περιοριστεί».

Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026

Φωτιά και στη Γαστούνη δίπλα σε κατοικημένη περιοχή

Λίγο νωρίτερα, στις 15.00 σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πηνειού.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Όπως είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Πηνειού, Αλέξης Καστρινός «η φωτιά είναι κολλητά να φτάσει επιχειρήσεις και σπίτια».

Για την διερεύνηση των αιτιών και για τις δύο πυρκαγιές, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3.