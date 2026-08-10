Ελλάδα

Ηλεία: Φωτιά στα Κοττέικα και στη Γαστούνη

Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
ΦΩΤΟ ILIALIVE
ΦΩΤΟ ILIALIVE
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας το μεσημέρι της Δευτέρας (10.08.2026) ενώ λίγο νωρίτερα, είχε σημάνει συναγερμός για πυρκαγιά στη Γαστούνη.

Για τη φωτιά στα Κοττέικα Ηλείας, στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ανδραβιδας – Κυλλήνης.

Όπως είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης η φωτιά «δείχνει να τίθεται σιγά – σιγά υπό έλεγχο. Είναι κοντά σε γεωργικές εκτάσεις και όχι σε κατοικημένη περιοχή. Έχουμε όμως συνεχείς αναζωπυρώσεις. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχει περιοριστεί».

Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Φωτιά και στη Γαστούνη δίπλα σε κατοικημένη περιοχή

Λίγο νωρίτερα, στις 15.00 σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πηνειού.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Όπως είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Πηνειού, Αλέξης Καστρινός «η φωτιά είναι κολλητά να φτάσει επιχειρήσεις και σπίτια».

Για την διερεύνηση των αιτιών και για τις δύο πυρκαγιές, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
125
105
99
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πάρος: Το βιντεοληπτικό υλικό θα λύσει τους γρίφους για τον πνιγμό του 4χρονου αγοριού – «Θα αποδείξει όσα περιγράφω» λέει ο πατέρας
Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται το αν υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη στο beach bar και αν η επιχείρηση, διαθέτει όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo