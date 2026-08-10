Σούδα: Έκλεψαν 860 κιλά ψάρια από ιχθυοκαλλιέργειες – Το «λαβράκι», η καταδίωξη και οι συλλήψεις

Δύο άνδρες 27 και 33 ετών συνελήφθησαν στη Σούδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (10.08.2026), εν πλω, την ώρα που έκλεβαν λαβράκια, τσιπούρες και άλλα εκτρεφόμενα ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες του ΕΛΚΕΘΕ, στο Καλάμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, συνολικά κατασχέθηκαν από την επιχείρηση του Λιμενικού στη Σούδα 210 κιλά ψάρια, τα οποία έχουν καταψυχθεί και θα διατεθούν άμεσα σε ιδρύματα και συσσίτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο δράστες από τα στοιχεία της έρευνας, ενοχοποιούνται για τρία περιστατικά κλοπής 860 κιλών συνολικά!

Στο μεταξύ, εκτός από τις ποσότητες και η σύλληψή τους ήταν εντυπωσιακή, καθώς κατά την προσέγγιση του Λιμενικού οι δράστες απομακρύνθηκαν με το μηχανοκίνητο σκάφος, ενώ στη συνέχεια ο ένας, επιχείρησε να διαφύγει κολυμπώντας.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν στην παραλία του Αγίου Ιωάννη δύο ακόμη οχήματα, καθώς και τρέιλερ μεταφοράς σκάφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εντός του οχήματος του 27χρονου βρέθηκαν τρεις τρίφτες με πιθανολογούμενα υπολείμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, οι οποίοι πρόκειται να αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.

Από την επισκόπηση και αντιπαραβολή του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι τα κατασχεθέντα σκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί και σε δύο προηγούμενες κλοπές αλιευμάτων από τις ίδιες εγκαταστάσεις, κατά τις οποίες είχαν αφαιρεθεί ψάρια, κάμερες καταγραφής και συναφής εξοπλισμός.

Πάντως, οι έρευνες συνεχίζονται ως προς την διάθεση των συγκεκριμένων αλιευμάτων.