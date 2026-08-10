Ελλάδα

Σούδα: Έκλεψαν 860 κιλά ψάρια από ιχθυοκαλλιέργειες – Το «λαβράκι», η καταδίωξη και οι συλλήψεις

Κατά την επιχείρηση του Λιμενικού οι δράστες απομακρύνθηκαν με μηχανοκίνητο σκάφος, ενώ στη συνέχεια ο ένας προσπάθησε να διαφύγει κολυμπώντας
Ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες που κλάπηκαν στην Κρήτη
Ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες που κλάπηκαν / πηγή φωτογραφίας zarpanews.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δύο άνδρες 27 και 33 ετών συνελήφθησαν στη Σούδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (10.08.2026), εν πλω, την ώρα που έκλεβαν λαβράκια, τσιπούρες και άλλα εκτρεφόμενα ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες του ΕΛΚΕΘΕ, στο Καλάμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, συνολικά κατασχέθηκαν από την επιχείρηση του Λιμενικού στη Σούδα 210 κιλά ψάρια, τα οποία έχουν καταψυχθεί και θα διατεθούν άμεσα σε ιδρύματα και συσσίτια.

Οι δύο δράστες από τα στοιχεία της έρευνας, ενοχοποιούνται για τρία περιστατικά κλοπής 860 κιλών συνολικά!

Στο μεταξύ, εκτός από τις ποσότητες και η σύλληψή τους ήταν εντυπωσιακή, καθώς κατά την προσέγγιση του Λιμενικού οι δράστες απομακρύνθηκαν με το μηχανοκίνητο σκάφος, ενώ στη συνέχεια ο ένας, επιχείρησε να διαφύγει κολυμπώντας.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν στην παραλία του Αγίου Ιωάννη δύο ακόμη οχήματα, καθώς και τρέιλερ μεταφοράς σκάφους.

Εντός του οχήματος του 27χρονου βρέθηκαν τρεις τρίφτες με πιθανολογούμενα υπολείμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, οι οποίοι πρόκειται να αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.

psaria

Από την επισκόπηση και αντιπαραβολή του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι τα κατασχεθέντα σκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί και σε δύο προηγούμενες κλοπές αλιευμάτων από τις ίδιες εγκαταστάσεις, κατά τις οποίες είχαν αφαιρεθεί ψάρια, κάμερες καταγραφής και συναφής εξοπλισμός.

psaria

Πάντως, οι έρευνες συνεχίζονται ως προς την διάθεση των συγκεκριμένων αλιευμάτων.

Ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες που κλάπηκαν στην Κρήτη
Ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες που κλάπηκαν / πηγή φωτογραφίας zarpanews.gr

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
125
105
99
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πάρος: Το βιντεοληπτικό υλικό θα λύσει τους γρίφους για τον πνιγμό του 4χρονου αγοριού – «Θα αποδείξει όσα περιγράφω» λέει ο πατέρας
Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται το αν υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη στο beach bar και αν η επιχείρηση, διαθέτει όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo