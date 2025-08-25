«Έσπρωχναν» κοκαΐνη στις πιάτσες της Αττικής – Οι απίθανες κρυψώνες των ναρκωτικών

Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών συνελήφθησαν σε περιοχές στην Αττική δύο άνδρες ηλικίας 42 και 33 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, επίσης, όπλα και χρηματικά ποσά από τις παράνομες συναλλαγές.

Οι δύο συλληφθέντες στην Αττική κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, εξακριβώσεων και διασταυρώσεων στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των δύο ανδρών στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 33χρονος εντοπίστηκε κοντά σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, έχοντας στην κατοχή του τρεις αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη βάρους 152 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε σε σπίτι και συνελήφθη και ο 42χρονος, ο οποίος κατείχε με σκοπό τη διακίνηση, 3 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίου.

Παράλληλα, στην κατοχή του 42χρονου βρέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα, καθώς και φυσίγγιο.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– κοκαΐνη βάρους 153,1 γραμμαρίων,

– 245 ευρώ,

– πιστόλι με γεμιστήρα,

– φυσίγγιο πιστολιού,

– ηλεκτρική συσκευή κένωσης,

– 7 επιτοίχιες κάμερες καταγραφής,

– 2 ηλιακά πάνελ φόρτισης,

– καταγραφικό σύστημα,

– πλήθος νάιλον συσκευασιών και

– 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.